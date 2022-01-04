После новогоднего перерыва в Украине возобновили вакцинацию от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 3 января 2022 года, привились от коронавируса 36 289 человек. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу - 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу - 261 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

С начала вакцинальной кампании в стране привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу - 14 721 822 человек, из них получили две дозы - 13 762 16. Получили дополнительную дозу - 4 159 человек, бустерную дозу - 5 713 человек. Всего проведено 28 493 854 прививки.

Таким образом, возобновили работу центры вакцинации, которые были закрыты 1 и 2 января.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, между бустерной и дополнительной дозами есть существенная разница. Первую применяют для усиления эффекта препарата, второе используют для поддержания надлежащей защиты людей, имеющих тяжелые болезни.

По словам министра, сегодня в Украине, чтобы избежать тяжелого течения заболевания, разрешена как ревакцинация, так и дополнительная прививка.

Оптимально ввести ревакцинальную дозу в период от 181-го до 270-го дня от получения последней дозы. Тогда как дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса прививок, пояснил Ляшко.