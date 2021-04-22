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Новую партию вакцины AstraZeneca доставят в Украину завтра

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 13:13
Новую партию вакцины AstraZeneca доставят в Украину завтра Фото: министр здравоохранения Украины Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Очередная партия вакцины AstraZeneca будет доставлена в Украину завтра утром. Ее доставят в киевский аэропорт "Жуляны".

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Поставили нам слот самолета на завтра на 08:45 утра, она будет уже в аэропорту "Жуляны". Сразу она будет распределена по регионам. Она идет на нашу общую программу вакцинации в прививочных кабинетах, согласно тех этапов вакцинации, которые идут - люди старше 60", - заявил Степанов.

Напомним, завтра должны прибыть 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства. До этого ее зарегистрировали в Украине, а поставка ожидалась сегодня, 22 апреля.

Также стало известно, что Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждают дополнительный заказ 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Речь идет об участии в Европейском механизме распределения вакцин. В частности, продолжаются переговоры с Польшей. Страна-участница ЕС, которая соглашается быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в рамках европейского контракта.

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