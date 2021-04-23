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Новую партию вакцины AstraZeneca используют за две недели, - Ляшко

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 21:32
Новую партию вакцины AstraZeneca используют за две недели, - Ляшко Фото: главный санврач Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется со следующей недели. Ее планируют использовать через две недели.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он отметил, что вакцина уже растаможена и находится на национальном складе.

"В начале следующей недели будет доставлена во все области Украины... 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, даже при сегодняшних темпах иммунизации, используют в течение 2 недель. Ею будут прививать приоритетные группы и людей в возрасте 65+", - написал Ляшко.

Он добавил, что "в случае необходимости" часть партии будет оставлена для прививки второй дозой тех граждан, которых уже вакцинировали AstraZeneca/CoviShield. Вакцинация второй дозой начнется с 19 мая.

Напомним, сегодня в рамках COVAX в Украину прибыли 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинация от коронавирус второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.

Первую партию AstraZeneca - 500 тысяч доз - потратили на введение первой дозы. Она прибыла в Украину в конце февраля из Индии.

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