Новую партию вакцины AstraZeneca используют за две недели, - Ляшко

Вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется со следующей недели. Ее планируют использовать через две недели.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он отметил, что вакцина уже растаможена и находится на национальном складе.

"В начале следующей недели будет доставлена во все области Украины... 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, даже при сегодняшних темпах иммунизации, используют в течение 2 недель. Ею будут прививать приоритетные группы и людей в возрасте 65+", - написал Ляшко.

Он добавил, что "в случае необходимости" часть партии будет оставлена для прививки второй дозой тех граждан, которых уже вакцинировали AstraZeneca/CoviShield. Вакцинация второй дозой начнется с 19 мая.