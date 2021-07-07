Новые COVID-штаммы побеждают в соревновании с вакцинами: ВОЗ назвала причину

Из-за неравенства в распределении вакцин в мире, более заразные штаммы COVID - побеждают в соревновании с препаратами. Это, со своей стороны, угрожает глобальному экономическому восстановлению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт ВОЗ .

По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса во время брифинга в Женеве, стратегия большинства стран в отношении "вакцинного национализма" создает неравенство в распределении препарата.

В частности, Гебреїсус упрекнул странам, которые с широким охватом вакцинации начали ослаблять санитарные ограничения, когда в мире и в дальнейшем наблюдается рост случаев заболевания COVID-19 и госпитализации.

В конце, гендиректор заметил на нехватке кислорода и лечебных средств, которые вызывают большое количество смертей в Азии, Африке и Латинской Америке.

"С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения сейчас настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией совместно", - добавил Гебреисус.