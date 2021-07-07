ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новые COVID-штаммы побеждают в соревновании с вакцинами: ВОЗ назвала причину

Новина українською →
Швейцария , Среда 07 июля 2021 17:55
Новые COVID-штаммы побеждают в соревновании с вакцинами: ВОЗ назвала причину Фото: Новые COVID-штаммы побеждают в соревновании с вакцинами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за неравенства в распределении вакцин в мире, более заразные штаммы COVID - побеждают в соревновании с препаратами. Это, со своей стороны, угрожает глобальному экономическому восстановлению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт ВОЗ.

По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса во время брифинга в Женеве, стратегия большинства стран в отношении "вакцинного национализма" создает неравенство в распределении препарата.

В частности, Гебреїсус упрекнул странам, которые с широким охватом вакцинации начали ослаблять санитарные ограничения, когда в мире и в дальнейшем наблюдается рост случаев заболевания COVID-19 и госпитализации.

В конце, гендиректор заметил на нехватке кислорода и лечебных средств, которые вызывают большое количество смертей в Азии, Африке и Латинской Америке.

"С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения сейчас настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией совместно", - добавил Гебреисус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус COVID-19 ВОЗ
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе