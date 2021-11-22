Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине

Карантин в Украине действует с марта 2020 года, за это время он неоднократно изменялся: от локдауна - до "зеленой" зоны по всей стране. На данный момент в Кабмине готовятся новые правила.

Подробнее о том, как могут измениться правила карантина в Украине - в материале РБК-Украина ниже.

Адаптивный карантин

В Украине действуют правила адаптивного карантина, согласно которому ограничения ужесточаются в каждой отдельной области в зависимости от ситуации с коронавирусом. Так, есть четыре возможные зоны: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

В "зеленой" зоне отдельно регион находиться не может, ее вводят сразу по всей стране и тут самые мягкие ограничения - только масочный режим и социальная дистанция.

"Желтая" зона уже предусматривает ограничения - по числу посетителей в кафе, кино, театре, фитнес-центрах. Бизнес может на свое усмотрение или придерживаться этих норм, или же работать без ограничений, но при условии COVID-безопасности сотрудников и посетителей.

"Оранжевая" зона дополнительных ограничений не предусматривает, но сигнализирует об ухудшении ситуации в регионе.

"Красная" зона предусматривает самые жесткие ограничения. На этом уровне эпидопасности действуют правила, как во время локдауна. Однако, при условии 100% вакцинации бизнес может работать без ограничений. Альтернативой может быть ПЦР-тест, тест на антиген, сертификат о перенесенной болезни или же справка о противопоказаниях к вакцинации.

Транспорт

В Украине со второй половины октября действуют ограничения на межобластные перевозки. Все пассажиры и водители автобусов, поездов и самолетов должны быть COVID-безопастными (иметь сертификат о вакцинации или тест).

Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, такие правила надолго - ограничения будут действовать до полной стабилизации ситуации с коронавирусом.

Вместе с тем, для общественного транспорта в пределах города ограничения планируют пересмотреть - разрешат впускать в общественный транспорт больше пассажиров. На данный момент действуют ограничения по числу посадочных мест.

"Желтая" зона

На данный момент условием работы бизнеса в "красной" зоне является наличие у персонала и сотрудников двух доз вакцины (или же негативный ПЦР-тест или тест на антиген). Тогда как в "желтой" зоне для работы кафе, ресторанов, ТРЦ, кино и театров достаточно одной дозы вакцины. Это правило в Минздраве хотят изменить и сделать 100-процентрую вакцинацию условием работы бизнеса в "желтой" зоне.

Обязательная вакцинация

На данный момент в Украине обязательная вакцинация введена для педагогов, работники центральных органов исполнительной власти и местных государственных администраций. Тех, кто отказывается от вакцинации отстраняют от работы без сохранения зарплаты. Однако, список профессия для обязательной вакцинации расширят. Уже с 9 декабря в него добавятся: