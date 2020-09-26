Новый антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 3833 новых случая COVID-19
В Украине за последние сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
За время пандемии в Украине инфицировались коронавирусом 195 504 человека. Побороли болезнь 86 873 человека, в том числе 1740 - за вчера.
От COVID-10 умерли 76 человек за последние сутки, а общее число жертв составляет 3 903 человека.
Больше всего новых заражений в Киеве (+447), Харьковской (+380), Тернопольской (+284) и Одесской (+264) областях.
Напомним, ранее сообщалось, что тотальный карантин в Украине возможен в случае "локдауна" медицинской системы.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что возвращение к тотальному карантину в Украине может привести к катастрофическим последствиям, поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.
Кроме этого, ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко назвал условие, при котором могут снова ввести жесткий карантин.