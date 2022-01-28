Новый максимум. В Украине более 34 тысяч случаев COVID: где больше всего за сутки

В Украине зафиксировали антирекорд новых случаев коронавируса, за сутки заболели более 34 тысяч человек. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

Второй день подряд в Украине фиксируют антирекорд новых случаев, вчера было более 32 тысяч заражений за сутки.

Суточная статистика

В Украине госпитализировали 3016 человек; летальных случаев - 154; выздоровели - 5 237 человек. Протестировали методом ПЦР - 91 934 человека, методом ИФА - 6589, экспресс-тестами - 69 550.

Больше всего новых случаев за сутки в Ивано-Франковской области (2807), Львовской области (2793), Одесской области (2406), Киеве (2384).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 946 202 человека; выздоровели - 3 601 952 человека; летальных исходов - 99 738.