ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новый максимум. В Украине более 34 тысяч случаев COVID: где больше всего за сутки

Новина українською →
Киев, Пятница 28 января 2022 08:12
Новый максимум. В Украине более 34 тысяч случаев COVID: где больше всего за сутки Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине зафиксировали антирекорд новых случаев коронавируса, за сутки заболели более 34 тысяч человек. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Второй день подряд в Украине фиксируют антирекорд новых случаев, вчера было более 32 тысяч заражений за сутки.

Суточная статистика

В Украине госпитализировали 3016 человек; летальных случаев - 154; выздоровели - 5 237 человек. Протестировали методом ПЦР - 91 934 человека, методом ИФА - 6589, экспресс-тестами - 69 550.

Больше всего новых случаев за сутки в Ивано-Франковской области (2807), Львовской области (2793), Одесской области (2406), Киеве (2384).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 946 202 человека; выздоровели - 3 601 952 человека; летальных исходов - 99 738.

Напомним, в Украине прогнозируют новую усиленную вспышку коронавируса. Ожидается до 70 тысяч новых случаев за сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе