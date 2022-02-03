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Новый максимум. В Украине почти 40 тысяч COVID-случаев за сутки

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Киев, Четверг 03 февраля 2022 08:17
Новый максимум. В Украине почти 40 тысяч COVID-случаев за сутки Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 39 620 человек - это максимум за все время пандемии. За сутки больше всего заражений в Одесской, Житомирской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки госпитализировали 4136 человек; летальных исходов - 210; выздоровели - 9 380 человек. Протестировали методом ПЦР - 101 202 человека, методом ИФА - 7505, экспресс-тестами - 81 928.

За сутки больше всего заражений в Одесской (2982), Житомирской (2933) и Львовской (2369) областях. В Киеве заболели еще 2437 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 169 897 человек; выздоровели - 3 650 854 человека; летальных случаев - 100 809.

Новость дополняется...

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