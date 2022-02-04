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Новый максимум за все время пандемии. В Украине более 43 тысяч COVID-случаев за сутки

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 08:16
Новый максимум за все время пандемии. В Украине более 43 тысяч COVID-случаев за сутки Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 43 778 человек. Больше всего новых случаев в Одесской, Львовской и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В стране уже второй день подряд фиксируют антирекорд новых случаев за сутки.

За минувшие сутки госпитализировали 4328 человек; летальных исходов - 174; выздоровели - 9497 человек. Протестировали методом ПЦР - 96 361 человека, методом ИФА - 7229, экспресс-тестами - 70 631.

Больше всего новых заражений за сутки в Одесской (более 4 тысяч), Львовской и Житомирской областях, а также в Киеве.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 213 675 человек; выздоровели - 3 660 351 человек; летальных случаев - 100 983.

Напомним, ученые выяснили скорость распространения COVID в организме.

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