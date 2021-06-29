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Новый министр здравоохранения в Великобритании назвал конечную дату локдауна

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Великобритания, Вторник 29 июня 2021 02:44
Новый министр здравоохранения в Великобритании назвал конечную дату локдауна Фото: локдаун в Великобритании может закончиться 19 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Новый министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил точную дату начала выхода страны из локдауна. Свое заявление к депутатам он сделал после того, как полупили сообщения о том, что карантин может закончится уже 5 июля.

Об этом сообщает Sky News.

По словам нового министра, карантинные ограничения в Великобритании не будут смягчены раньше 19 июля.

"С учетом того, что цифры идут в правильном направлении, хотя мы защищаем все больше и больше людей каждый день, 19 июля остается нашей целевой датой", - сказал Джавид.

Он отметил, что понимает стремление людей как можно раньше получить свободу, но жители страны должны проявить терпение и "Великобритания должна научиться жить с вирусом".

"Мы также знаем, что людям и бизнесу нужна определенность, поэтому мы хотим, чтобы каждый шаг был необратимым. Не волнуйтесь, ограничения наших свобод должны прекратиться", - сказал новый министр.

Он также добавил, что в Великобритании активно проводится вакцинация и не будет необходимости продлевать карантин дольше запланированной даты.

"Мы не видим причин выходить за рамки 19 июля", - сказал он.

Напомним, что в Великобритании распространяется штамм коронавируса "Дельта". Из-за этого властям пришлось отложить смягчение карантина и начать массовую вакцинацию.

Ранее сообщалось, что предыдущий глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок ушел в отставку после громкого скандала. Его обвинили в связи со своей помощницей.

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