Новый министр здравоохранения в Великобритании назвал конечную дату локдауна

Новый министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил точную дату начала выхода страны из локдауна. Свое заявление к депутатам он сделал после того, как полупили сообщения о том, что карантин может закончится уже 5 июля.

По словам нового министра, карантинные ограничения в Великобритании не будут смягчены раньше 19 июля.

"С учетом того, что цифры идут в правильном направлении, хотя мы защищаем все больше и больше людей каждый день, 19 июля остается нашей целевой датой", - сказал Джавид.

Он отметил, что понимает стремление людей как можно раньше получить свободу, но жители страны должны проявить терпение и "Великобритания должна научиться жить с вирусом".

"Мы также знаем, что людям и бизнесу нужна определенность, поэтому мы хотим, чтобы каждый шаг был необратимым. Не волнуйтесь, ограничения наших свобод должны прекратиться", - сказал новый министр.

Он также добавил, что в Великобритании активно проводится вакцинация и не будет необходимости продлевать карантин дольше запланированной даты.