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Новый национальный план вакцинации в Украине: Степанов рассказал, чем он отличается от старого

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 02:50
Новый национальный план вакцинации в Украине: Степанов рассказал, чем он отличается от старого Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Новый Национальный план вакцинации, который приказал разработать президент Украины Владимир Зеленский, должен поднять вопрос о вакцинации на более высокий уровень в нашей стране. К этому вопросу подключат ряд министерств и региональные органы власти.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, сейчас в Украине действует так называемая Дорожная карта вакцинации, которая подразумевает 5 этапов вакцинации населения от коронавируса. Этот документ утвержден Министерством здравоохранения, имеет больше медицинский аспект и уже действует по всей территории Украины.

Также на заседании СНБО в пятницу было принято решение о еще одном Национальном плане вакцинации. Он нужен для того, чтоб поднять вопрос вакцинации в Украине на более высокий уровень.

"Это наоборот поднятие вопроса вакцинации на более высокий уровень, с присоединением туда других министерств, например МИД, как министерства которое будет сейчас максимально помогать в получении и доставке вакцин в Украину, так и ОГА, органов местного самоуправления", - объясняет Степанов.

Он также добавил, что в плане вакцинации, о котором говорил президент, будет предусмотрено количество вакцинированных конкретно по месяцам.

"Мы на протяжении 2021 года должны вакцинировать большую часть населения Украины, чтобы у нас начал формироваться коллективный иммунитет", - подчеркнул Степанов.

Напомним, в трех областях Украины в воскресенье не сделали ни одной прививки от коронавируса. А больше всего прививок сделали в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Украину приедет новая корейская вакцина от коронавируса AstraZenecа.

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