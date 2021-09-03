Новый штамм коронавируса C.1.2 пока не представляет угрозы, - Минздрав ЮАР
Фото: новый штамм коронавируса C.1.2 пока не представляет угрозы (Getty Images)
Министерство здравоохранения ЮАР заявило, что новый штамм коронавируса C.1.2 не представляет угрозы сегодня. Ученые продолжают наблюдать за ним.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Новый штамм коронавируса C.1.2, который впервые обнаружили в мае на территории ЮАР, сегодня зарегистрирован в девяти провинциях страны.
Из-за определенных мутаций ученые ЮАР продолжают информировать ВОЗ о своих наблюдениях и мнениях относительно него.
"На данном этапе они заверили нас, что на самом деле это не угроза, они просто наблюдают за этим", - заявил глава Минздрава ЮАР Джо Фахла.
Также Фахла добавил, что ПАР столкнется с четвертой волной коронавирус до конца текущего года.