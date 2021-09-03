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Новый штамм коронавируса C.1.2 пока не представляет угрозы, - Минздрав ЮАР

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Южно-Африканская Республика, Пятница 03 сентября 2021 16:10
Новый штамм коронавируса C.1.2 пока не представляет угрозы, - Минздрав ЮАР Фото: новый штамм коронавируса C.1.2 пока не представляет угрозы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения ЮАР заявило, что новый штамм коронавируса C.1.2 не представляет угрозы сегодня. Ученые продолжают наблюдать за ним.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Новый штамм коронавируса C.1.2, который впервые обнаружили в мае на территории ЮАР, сегодня зарегистрирован в девяти провинциях страны.

Из-за определенных мутаций ученые ЮАР продолжают информировать ВОЗ о своих наблюдениях и мнениях относительно него.

"На данном этапе они заверили нас, что на самом деле это не угроза, они просто наблюдают за этим", - заявил глава Минздрава ЮАР Джо Фахла.

Также Фахла добавил, что ПАР столкнется с четвертой волной коронавирус до конца текущего года.

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