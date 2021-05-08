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Новый суточный рекорд COVID-смертности: в Индии умерли более 4 тысяч человек

Новина українською → Индия, Суббота 08 мая 2021 16:09
Новый суточный рекорд COVID-смертности: в Индии умерли более 4 тысяч человек Фото: в Индии за сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Индии зафиксировали новый суточный рекорд количества летальных случаев из-за коронавирусной болезни. За последние 24 часа умерли 4187 человек.

Об этом сообщает Euronews.

Официальные данные свидетельствуют, что в течение суток в Индии зафиксировали 4187 летальных исходов и 401 078 новых подтвержденных случаев болезни.

В целом же в государстве зарегистрировано более 21,8 миллиона подтвержденных случаев болезни и почти 240 000 смертей вследствие COVID-19.

Эксперты считают, что даже эти цифры значительно ниже реальных.

Напомним, за 6 мая в Индии COVID-19 обнаружили у 414 188 человек. Также подтвердили и 3915 летальных исходов в результате заболевания COVID.

Как писало РБК-Украина, Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский 7 мая.

Так, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Индия попросила поделиться с ней запасами кислорода. От другой гуманитарной помощи индийская сторона отказалась.

Отметим, масштабную вспышку коронавируса в Индии связывают с новым штаммом коронавируса. В Минздраве предупредили, что "индийский" штамм коронавируса не обойдет Украину.

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