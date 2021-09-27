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Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ

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Украина, Понедельник 27 сентября 2021 09:17
Нужна ли вакцинация для похода в продуктовый магазин: в Минздраве дали ответ Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

При переходе Украины в "красную" зону карантина продуктовые магазины продолжат свою работу. Для них будут действовать соответствующие ограничения, однако условия обязательной вакцинации посетителей пока вводить не планируют.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина".

"Относительно магазинов, которые работают с продуктами питания - они смогут продолжать работу при красном уровне. К ним будет применяться ограничения по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование о вакцинации на них пока не распространяется", - рассказал Кузин.

Он объяснил, что принятие такого решения может существенно влиять на жизнеобеспечение населенного пункта.

"Скорее всего, мы будем инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей - такой нормы, скорее всего, не будет", - добавил Кузин.

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