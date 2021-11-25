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Нужно ли будет прививаться от коронавируса каждый год: мнение ВОЗ

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 09:54
Нужно ли будет прививаться от коронавируса каждый год: мнение ВОЗ Фото: глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса. По его мнению, пока рано это утверждать, но такой возможности исключать нельзя.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Будет видно. Потому что мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами", - отметил Хабихт.

Он подчеркнул, что на сегодня для таких препаратов как, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID.

"Для них нам нужна третья доза", - подчеркнул Хабихт.

По его словам, сейчас ведется много дискуссий и исследований по поводу снижения уровня иммунитета.

"Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID, необходимо сделать дополнительную вакцинацию", - пояснил он.

Глава Бюро ВОЗ в Украине, отметил, что каждая страна в настоящее время проводит оценку ситуации, и ВОЗ предлагает обновленное руководство относительно дальнейших вакцинаций.

"Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это (ревакцинацию - ред.) каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", - резюмировал Хабихт.

Напомним, недавно генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин предположил, что ревакцинацию от коронавируса необходимо будет проводить каждый год.

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