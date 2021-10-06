ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Нужно ли носить маски COVID-вакцинированным: ответ Минздрава

Новина українською →
Украина, Среда 06 октября 2021 15:29
Нужно ли носить маски COVID-вакцинированным: ответ Минздрава Фото: в Минздраве ответили, нужно ли носить маски COVID-вакцинированным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения рассказали, есть ли необходимость в ношении масок для лиц, получивших прививку от коронавируса. По информации ведомства, это является обязательным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

"Независимо от того, прошел человек полный курс прививания против COVID-19 или переболел, защитные маски обязаны носить все без исключения", - говорится в сообщении.

В Минздраве это объясняют тем, что использование медицинских масок остается основным способом избежать инфицирования коронавирусом и делает невозможным его передачу.

"Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску, с целью обезопасить не только окружающих, но и себя", - отметили в пресс-центре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе