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Нужно ли вакцинироваться, если переболел COVID: ответ Минздрава

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Украина, Понедельник 17 мая 2021 17:10
Нужно ли вакцинироваться, если переболел COVID: ответ Минздрава Фото: в Минздраве объяснили, нужно ли вакцинироваться, если переболел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения объяснило, нужно ли вакцинироваться если уже переболел коронавирусом. В Минздраве также рассказали, способен ли приобретенный после переноса болезни иммунитет защитить от повторного заражения.

Об этом речь идет на странице Минздрава в Facebook.

"Если вы переболели COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, ваш организм уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал к нему иммунитет. Иммунитет, выработанный таким образом, называется приобретенным естественным", - отметили в министерстве.

Однако, как отмечают в Минздраве, естественный иммунитет не гарантирует, что вы не заболеете снова, более того от того, как вы перенесли болезнь раньше, будет зависеть тяжесть повторного течения болезни.

"Зато иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавирусной болезни. Вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений", - пояснили в ведомстве.

Поэтому Минздрав рекомендует вакцинироваться даже в том случае, если вы уже болели, чтобы обеспечить лучший иммунитет к COVID-19. Однако после выздоровления вакцинацию можно отложить на 6 месяцев, поскольку в течение этого периода редко случаются повторные случаи.

"При наличии достаточного количества вакцин можно вакцинироваться раньше - уже через 4 недели после первых симптомов болезни. Делать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой не нужно",- подчеркнули в министерстве.

Напомним, в воскресенье от коронавируса вакцинировали более 2 тысяч украинцев. Однако в одной области не сделали вчера ни одной прививки.

Кроме того, в Украине начали вакцинировать людей из очереди в "Дия". Однако сейчас вакцинируют только людей старше 65 лет. Получить прививку можно в центре вакцинации.

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