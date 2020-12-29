ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ОАЭ заявили о случаях заражения новым штаммом коронавируса

Новина українською → Эр-Рияд, Вторник 29 декабря 2020 19:15
В ОАЭ заявили о случаях заражения новым штаммом коронавируса Фото: тест на коронавирус (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

На территории Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Мутировавший коронавирус подтвердили у нескольких граждан, прибывших из-за границы.

Об этом рассказал официальный представитель правительства ОАЭ Омар Абдель Рахман аль-Хаммади, передает агентство WAM.

Какую именно мутацию коронавируса обнаружили, "британскую" или "южно-африканскую", пока информации нет.

"На территории ОАЭ подтверждено всего несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса. Диагноз подтвердили у граждан, прибывших в ОАЭ из других стран", - сказал аль-Хаммади.

Отметим, в декабре в Великобритании и Южно-Африканской Республике заявили об обнаружении новых мутаций коронавируса. Ученые считают, что эти штаммы коронавируса могут быть более заразными, а значит могут быстрее распространяться.

Напомним, недавно в Австралии зафиксировали заражение новым штаммом коронавируса, который начал распространяться в ЮАР. Первый случай обнаружили в штате Квинсленд.

Кроме того, в Пакистане заявили о выявлении зараженных "британским" штаммом коронавируса. Все случаи заражения новой мутацией зафиксировали в Карачи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Объединенные Арабские Эмираты Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19