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Обновился возраст больных COVID, есть задержки обнародования смертей, - ученые

Новина українською → Киев, Вторник 26 января 2021 09:14
Обновился возраст больных COVID, есть задержки обнародования смертей, - ученые Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинские ученые оценили ситуацию с коронавирусом в Украине. Средний возраст новых больных COVID-19 обновил максимум за все время, что может указывать на снижение охвата тестированием.

Об этом говорится в опубликованном прогнозе НАН.

Согласно данным, средний возраст госпитализированных больных, а также средний возраст смерти остаются вблизи максимумов.

Средний возраст госпитализированных составляет более 60 лет, новых больных - до 50 лет. Умирают чаще всего люди, которым больше 70 лет.

Обновился возраст больных COVID, есть задержки обнародования смертей, - ученые

Задержка обнародования новых случаев стабилизировалась и составляет около 4-5 дней, сообщают ученые.

"Средние задержки обнародования смертельных случаев достигли 10-15 дней. Именно с этим связан рост количества новых смертей в последнее время в официальной статистике", - объяснили ученые.

Ученые отмечают, что значительное количество смертельных случаев, о которых стало известно в течение последних двух недель, произошло в декабре и даже в ноябре. Данные о выздоровлении могут меняться в течение нескольких месяцев, а смертельные случаи - в течение примерно одного месяца.

"В целом, можно выделить характерные масштабы времени наполнения реестра: для новых случаев - 1 неделя, для летальных случаев - 1 месяц, для новых выздоровлений - 2 месяца. Это периоды, после которых более-менее точно становится известно реальное количество событий, наступивших в конкретную дату", - говорится в прогнозе.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2779 новых случаев коронавируса. Поправились при этом 12 538 пациентов.

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