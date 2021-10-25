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Обратился к экспертам за советом: правительство Нидерландов может усилить карантин в стране

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Понедельник 25 октября 2021 18:07
Обратился к экспертам за советом: правительство Нидерландов может усилить карантин в стране Фото: правительство Нидерландов может усилить карантин в стране (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне быстрого роста показателей инфицирования коронавирусом в Нидерландах, в стране рассматривают возможность ужесточения карантина. Правительство обратилось к экспертам за советом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министра здравоохранения Уго Де Йонга, правительство должно признать, что ситуация вокруг заболеваемости в стране ухудшается.

"Все идет очень быстро. Мы должны признать тот факт, что это число растет быстрее и быстрее, чем ожидалось", - отметил министр.

За последние две недели в Нидерландах число случаев увеличилось с 13,43 новых случаев на 100 000 до 29,27.

Количество госпитализаций также продолжает стремительно расти.

"Кабинету министров придется подумать о дополнительных мерах", - добавил министр.

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