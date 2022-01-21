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В общественном транспорте Киева усилят контроль за соблюдением COVID-ограничений

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Киев, Пятница 21 января 2022 14:11
В общественном транспорте Киева усилят контроль за соблюдением COVID-ограничений Фото: в Киеве усилят контроль за соблюдением COVID-ограничений (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В общественном транспорте столицы усилят контроль соблюдения карантинных ограничений. Для этого город привлечет работников муниципальной охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

"В общественном транспорте столицы усилят контроль соблюдения карантинных ограничений", - заявил Николай Поворозник.

Он отметил при этом, что в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом.

"Общественный транспорт - одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им", - призвал Николай Поворозник.

Он напомнил, что пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии COVID-документов:

  • отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или желтого или зеленого COVID-сертификата;
  • документа об излечении лица от указанной болезни;

"Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% тестируемых на наличие болезни получают положительный результат. Чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение. Несмотря на то, что штамм "Омикрон" имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются. Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много", – отметил Николай Поворозник.

Он добавил, что для контроля над соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачек заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.

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