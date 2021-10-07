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Общественный транспорт - для вакцинированных. В Мелитополе ужесточают карантин

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Запорожская область, Четверг 07 октября 2021 09:35
Общественный транспорт - для вакцинированных. В Мелитополе ужесточают карантин Фото: в Мелитополе ужесточают карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Запорожская область переходит в "оранжевую" зону карантина. В связи с чем в Мелитополе вводят ограничения на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Наш Город".

Указано, что соответствующее решение было принято на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС.

В частности, с сегодняшнего дня транспорт будет курсировать в городе с 6.00 до 9.00 утра и с 16.00 до 19.00 вечером.

Так, в маршрутки не будут пускать лиц, которые не вакцинированы от коронавируса или не имеют при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Это требование будет распространяться и на водителей.

При этом пользоваться общественным транспортом смогут горожане, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Указано, что исключением будут только школьники, которых будут перевозить только при наличии соответствующего документа из учреждения образования.

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