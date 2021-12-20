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Обязательная вакцинация от COVID. Когда новый список профессий вступит в силу

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 13:29
Обязательная вакцинация от COVID. Когда новый список профессий вступит в силу Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Дополненный перечень профессий, представители которых должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от COVID, вступит в силу 20 января. Отказ от вакцинации грозит отстранением от работы без сохранения заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что сегодня прошло селекторное совещание с представителями правительства. Как отметили в Минздраве, 16 декабря был зарегистрирован приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.

"Приказ вступит в силу 20 января 2022 и будет касаться всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

Отметим, РБК-Украина на прошлой неделе писало, чем грозит отказ от такой вакцинации, а также как быть тем, у кого есть противопоказания.

Напомним, на сегодня в перечне профессий для обязательной вакцинации находятся работники социальной сферы, реабилитационных центров, "Укрпочты", "Укрзализныци", чиновники, а также персонал учебных заведений.

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