Одесса тоже открывает центр вакцинации от COVID: где и кто может получить прививку

На этих выходных центр вакцинации от COVID открывается и в Одессе. Он будет действовать с 30 мая на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия".

Об этом в Facebook сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.

Сообщается, что центр вакцинации откроется на стадионе Одесской юракадемии по адресу Фонтанская дорога, 23.

"Прививки вакциной CoronaVac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении "Дія". Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время", - говорится в сообщении.

Центр вакцинации будет работать с 09:00 до 17:00. Ожидаемое количество прививок за день - от 250 до 300.