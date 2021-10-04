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В Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19, - волонтер

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Одесса, Понедельник 04 октября 2021 01:27
В Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19, - волонтер Фото: в Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19. Это заявила руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу волонтера.

"На данный момент мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет", - утверждает волонтер.

Ножевникова обратилась к ответственным за места - департаментам, главврачам, дежурным врачам приёмных отделений - с просьбой не повторять ошибок прошлого года и не перекручивать данные.

Также волонтер поделилась несколькими ситуациями, которые произошли в Одессе из-за проблем с госпитализацией COVID-больных.

"Пациент 83 (нет почки, онко в ремиссии) не привит. Ковид подтверждён. Из симптомов - отнялись ноги. Ни одного из факторов для госпитализации из приказа МОЗ нет - сатурация в норме и далее по списку. Но ноги отнялись. Родственники покатались с дедом по всем ковид-стационарам - нигде не взяли. В обычную "Неврологию" нельзя - ковид. И в "Ковид" нельзя - нет ковид-симптомов. Лечитесь как хотите", - заявила Екатерина Ножевникова.

Напомним, что ранее мы писали, что волонтер рассказала, какая ситуация с COVID-19 в Одессе: места в реанимации закончились

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