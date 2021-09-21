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В Одессе непривитых работников могут обязать делать ПЦР-тесты

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Одесса, Вторник 21 сентября 2021 12:00
В Одессе непривитых работников могут обязать делать ПЦР-тесты Фото: В Одессе непривитых работников могут обязать делать ПЦР-тесты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Одессе увеличиваются темпы заболеваемости COVID. Однако в то же время в городе самые низкие показатели по вакцинации от коронавируса, поэтому власти планируют ввести обязательные ПЦР-тестирование для непривитых работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

В Одессе полностью вакцинировались от коронавируса 14% жителей города, при этом одну дозу получили - 16%.

"К сожалению, по темпам вакцинации мы находимся в конце списка - ниже нас только Донецкая и Луганская области. Со вчерашнего дня введены новые правила карантина, скоро будет известно, в какую зону карантина мы попадем после заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Если в желтую, то будут работать только те предприятия и учреждения, где 80% сотрудников привиты - а у нас таких единицы", - заявила заместитель мэра Одессы. Светлана Бедрега.

По ее словам, в некоторых подразделениях одесской мэрии уровень вакцинации составляет 3-7%.

"Вакцинация добровольна, да, но тогда от невакцинированных будем требовать еженедельное ПЦР-тестирование", - добавила она.

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