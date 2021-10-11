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Одесская область ужесточила карантин. Локдаун могут ввести в ближайшие недели

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Одесса, Понедельник 11 октября 2021 15:34
Одесская область ужесточила карантин. Локдаун могут ввести в ближайшие недели Фото: карантин в Одесской области ужесточили (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Одесской области с 11 октября ужесточаются карантинные меры. Они будут касаться медицины и сферы образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санврача Одесской области Виталия Гончарова.

По его словам, запрещаются плановые госпитализации в местных больницах, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими болезнями.

Также Гончаров подчеркнул, что под запрет попали массовые мероприятия, а также любые развлекательные, спортивные, рекламные и другие мероприятия, кроме официальных спортивных, которые включены в единый календарный план.

Он добавил, что показатели заболеваемости в Одесской области в 6 раз превышают целевые. К критической отметке уже подошло количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

"Если такая тенденция сохранится, то локдауна в конце октября - начале ноября не миновать", - отметил Гончаров.

Напомним, ранее стало известно, что Харьков в срочном порядке развернул еще почти 500 коек для пациентов с COVID.

А Львов уже готовит новые правила для бизнеса на карантине.

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