ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне по одному из показателей

Новина українською →
Винницкая область, Вторник 31 августа 2021 09:32
Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне по одному из показателей Фото: одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне по одному из показателей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 31 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в одной области эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, уже длительное время в Винницкой области наблюдается превышение динамики госпитализаций больных с коронавирусом.

По последним данным, этот показатель вырос до отметки в 73,8%, хотя накануне составлял 54,9-61,6%.

В то же время в Черниговской области, где вчера было превышение по показателю COVID-госпитализаций, сейчас динамика стабилизировалась и составляет 37,8%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки госпитализировали 470 человек.

Добавим, что ситуация с COVID-статистикой в стране ухудшается, зарегистрировано еще 1356 новых заражений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе