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В одном из городов Китая обещают 1,5 тысячи долларов жителям, у которых обнаружили COVID

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Китай, Понедельник 06 декабря 2021 10:37
В одном из городов Китая обещают 1,5 тысячи долларов жителям, у которых обнаружили COVID Фото: в одном городе Китая власти решили платить за позитивный COVID-тест (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Китае власти города Харбин выплатят по 10 тысяч юаней (1 570 долларов) жителям с положительным тестом на COVID-19. Там с конца ноября фиксируют менее 10 случаев в день, потому чиновники хотят вознаградить тех, кто сам сообщит о возможном заболевании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider.

Выплаты не получат жители инфицированные коронавирусом, который обнаружили благодаря системе отслеживания контактов больных. Например, 5 декабря власти обнаружили семь таких случаев.

Власти советуют идти в больницу гражданам, которые почувствовали симптомы COVID.

"Мы советуем жителям принимать к сведению новости о том, где появляются положительные случаи COVID-19. Если вы проявляете симптомы COVID-19, такие как лихорадка, кашель, боль в горле, усталость, потеря обоняния или вкуса, боли в мышцах или диарея, не занимайтесь самолечением. Наденьте маску и отправляйтесь в ближайшую клинику и расскажите нам, куда вы ездили и с кем контактировали", - говорится в уведомлении.

За самостоятельное обращение жители, у которых обнаружили коронавирус, получат вознаграждение.

Напомним, одна из создателей вакцины AstraZeneca Сара Гилберт считает, что пандемия коронавируса далека от завершения. А следующая может быть еще более смертоносной.

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