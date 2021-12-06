В одном из городов Китая обещают 1,5 тысячи долларов жителям, у которых обнаружили COVID

В Китае власти города Харбин выплатят по 10 тысяч юаней (1 570 долларов) жителям с положительным тестом на COVID-19. Там с конца ноября фиксируют менее 10 случаев в день, потому чиновники хотят вознаградить тех, кто сам сообщит о возможном заболевании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider .

Выплаты не получат жители инфицированные коронавирусом, который обнаружили благодаря системе отслеживания контактов больных. Например, 5 декабря власти обнаружили семь таких случаев.

Власти советуют идти в больницу гражданам, которые почувствовали симптомы COVID.

"Мы советуем жителям принимать к сведению новости о том, где появляются положительные случаи COVID-19. Если вы проявляете симптомы COVID-19, такие как лихорадка, кашель, боль в горле, усталость, потеря обоняния или вкуса, боли в мышцах или диарея, не занимайтесь самолечением. Наденьте маску и отправляйтесь в ближайшую клинику и расскажите нам, куда вы ездили и с кем контактировали", - говорится в уведомлении.

За самостоятельное обращение жители, у которых обнаружили коронавирус, получат вознаграждение.