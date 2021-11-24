Ни в одной области нет загруженности коек с кислородом, - Минздрав

По состоянию на утро 24 ноября ни в одном регионе Украины не превышен уровень загруженности коек с кислородом, предназначенных для больных COVID-19. В "красной зоне" остаются Киев и еще 18 областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения .

В частности, показатель по всей Украине составляет 53,6% при предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 61% и является самым высоким в Украине.

В "красную зону" эпидемической опасности входят: Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.

На "желтом уровне" эпидемиологической опасности остаются Кировоградская, Тернопольская области. На "оранжевом уровне" - Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области.