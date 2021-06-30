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В оккупированном Крыму выявили коронавирус "Дельта"

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Крым, Среда 30 июня 2021 13:41
В оккупированном Крыму выявили коронавирус "Дельта" Фото: в оккупированном Крыму выявили коронавирус "Дельта" (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В оккупированном Крыму обнаружили штаммы коронавируса, впервые выявленные в Великобритании ("Альфа") и Индии ("Дельта"). На полуострове наблюдается "смешанное циркулирование" коронавируса.

Об этом во время совещания с главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым заявила руководитель "регионального управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом", - сказала она.

По ее словам, наблюдается "смешанное циркулирование" штаммов. Сообщается, что, вирусом все чаще заболевает более молодые жители полуострова, больше всего заболевших среди людей 18-27 и 30-49 лет.

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