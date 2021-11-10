Около 20 тысяч новых случаев в ноябре: НАН улучшила прогноз по развитию COVID в Украине
Фото: прогноз по развитию COVID в Украине улучшился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ученые Национальной академии наук (НАН) опубликовали новый прогноз развития коронавируса в Украине. Через неделю может быть около 20 тысяч новых случаев за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз.
Среднее количество новых выявлений в Украине - до 21685 человек в день, среднее количество летальных случаев составляет 666 смертей в день в среднем за последнюю неделю.
Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно:
20989 (SEIR_U), 22482 (Prophet) в течение недели 10 ноября - 16 ноября 2021 года,
19529 (SEIR_U), 21809 (Prophet) - в течение недели 17 - 23 ноября 2021 года.
Напомним, ранее в НАН прогнозировали до 30 тысяч новых случаев за сутки на начало ноября.