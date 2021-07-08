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Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Автор: РБК-Украина

Местных зрителей не допустят на мероприятия и соревнования в столичном регионе Японии. Решение сегодня приняли организаторы Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Сегодня в Токио состоялась пятисторонняя дискуссия с участием представителей Организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета (МОК), а также местных властей.

"Было решено, что столичные районы Токио, Канагава, Тиба и Сайтама не будут принимать зрителей", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Японии из-за ситуации с COVID-19 ввело режим чрезвычайной ситуации в Токио, в том числе на время Олимпийских игр. Режим продлится с 12 июля по 23 августа.

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ОлимпиадаТокио