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"Омикрон" может легче передаваться по воздуху, - Sky News

Новина українською →
Британия, Понедельник 06 декабря 2021 16:25
"Омикрон" может легче передаваться по воздуху, - Sky News Фото: ученые считают, что Омикрон может больше распространяться через воздух (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Британские ученые считают, что новый вариант COVID "Омикрон" может быть более заразен из-за распространения по воздуху. Также он, возможно, сможет преодолевать иммунитет, который дает вакцинация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В протоколах последнего заседания Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) говорится, что новый штамм коронавируса может показать больше случаев передачи по воздуху. Однако там добавили, что предварительные исследования сделаны с низкой степенью достоверности.

По другим данным, вирус может в некоторой степени обходть иммунитет. Его геном содержит мутации, которые, как уже известно, связаны с "ускользанием" от иммунной системы.

"Однако еще слишком рано иметь надежные данные о серьезности заболевания, вызванного инфекцией "Омикрон", - заявила SAGE.

Напомним, в России зафиксировали случаи нового штамма коронавируса "Омикрон". Всего коронавирус выявлен у десяти пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР, у двух из них - этот штамм.

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