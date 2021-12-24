ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Омикрон" распространяется в основном среди невакцинированных, - Кузин

Новина українською →
Киев, Пятница 24 декабря 2021 13:23
"Омикрон" распространяется в основном среди невакцинированных, - Кузин Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Штамм коронавируса "Омикрон" распространяется в основном среди тех, кто не вакцинировался от COVID. На сегодня сложно прогнозировать, насколько быстро этот штамм может распространиться по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа".

По его словам, пока нельзя дать прогноз того, как быстро "Омикрон" может распространиться по стране.

"Мы видим, что в Европе он в основном распространяется среди невакцинированных. Поэтому для Украины сейчас спрогнозировать его течение будет очень тяжело. Поэтому мы ориентируемся только на результаты лабораторных исследований", - отметил Кузин.

Отметим, не сегодня официально известно об одном случае заражения "Омикроном", который выявили в Украине.

Также стало известно, что в Украине выявили 12 вариантов штамма "Дельта". Один из них новый и приводит к повышенной летальности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе