"Омикрон" распространяется в основном среди невакцинированных, - Кузин
Штамм коронавируса "Омикрон" распространяется в основном среди тех, кто не вакцинировался от COVID. На сегодня сложно прогнозировать, насколько быстро этот штамм может распространиться по территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа".
По его словам, пока нельзя дать прогноз того, как быстро "Омикрон" может распространиться по стране.
"Мы видим, что в Европе он в основном распространяется среди невакцинированных. Поэтому для Украины сейчас спрогнозировать его течение будет очень тяжело. Поэтому мы ориентируемся только на результаты лабораторных исследований", - отметил Кузин.
Отметим, не сегодня официально известно об одном случае заражения "Омикроном", который выявили в Украине.
Также стало известно, что в Украине выявили 12 вариантов штамма "Дельта". Один из них новый и приводит к повышенной летальности.