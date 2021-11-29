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"Омикрон" более заразный для переболевших COVID, - ВОЗ

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Понедельник 29 ноября 2021 09:23
"Омикрон" более заразный для переболевших COVID, - ВОЗ Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), штамм коронавируса "Омикрон" более заразен для тех, кто уже перенес COVID-19. Однако пока ожидаются результаты более глубокого исследования данного вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВОЗ.

В заявлении ВОЗ говорится, что пока нет точных данных о том, является ли "Омикрон" более заразным и вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, чем другие штаммы коронавируса.

Кроме того, пока изучается информация, насколько новый штамм COVID способен обходить вакцинный иммунитет.

Подробные исследования "Омикрона" сейчас ведутся по всему миру.

Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" уже распространяется по планете. Сейчас названы его основные симптомы. Они отличаются от признаков заболевания предыдущих штаммов.

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