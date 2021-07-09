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ООН предупредила о риске возникновения более опасных штаммов COVID

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США , Пятница 09 июля 2021 18:30
ООН предупредила о риске возникновения более опасных штаммов COVID Фото: ООН предупреждает о возможности возникновения более опасных штаммов COVID (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможности возникновения более опасных штаммов COVID. Вирус продолжает мутировать через несбалансированное распределение вакцин между странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

По словам генсека, организации и страны, которые занимаются изготовление вакцин от коронавирус должны объединить усилия, чтобы решить проблему с неравномерным распределением препарата в мире, поскольку это приводит к дальнейшим мутациям вируса, которые, в свою очередь, могут стать еще более опасными.

"Нам нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить эту пандемию", - отметил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН убежден в том, что необходимо разработать единый план и создать международную комиссию для удвоения объема производства препарата и обеспечения сбалансированного распределения вакцины между странами с использованием глобальной инициативы COVAX.

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