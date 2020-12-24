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Опубликован план COVID-вакцинации населения в Украине

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 17:55
Опубликован план COVID-вакцинации населения в Украине Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине опубликовали план массовой вакцинации населения от коронавируса. Он состоит из пяти этапов и имеет 9 групп риска.

Соответствующий план опубликован на странице Минздрава в Facebook.

В план входят 9 приоритетных групп: медработники; военнослужащие; работники социальной сферы; лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу, и работники таких учреждений; пожилые люди (60+ лет); работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД).

А также учителя и другие работники сферы образования; лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями; люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники этих учреждений.

Приоритетность пенсионеров может измениться на основе окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин людьми преклонного возраста.

Фото: план вакцинации украинцев от коронавируса (facebook.com/maksym.stepanov.official)

Напомним, в Минздраве назвали главные факторы, от которых будут отталкиваться для получения вакцины от коронавируса. Главным фактором является доступность вакцины.

Отметим, Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

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