Отказ от COVID-прививок и штамм "Дельта": в США заболеваемость утроилась за две недели
В США заболеваемость коронавирусом утроилась всего за две недели. Причиной такой ситуации называют отказ американцев от вакцинации и распространение штамма "Дельта".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По данным Университета Джона Хопкинса, в США во вторник зарегистрировано более 37000 новых случаев коронавируса. А по состоянию на 6 июля этого года коронавирусом заболели 13 700 американцев. Таким образом, заболеваемость COVID-19 практически утроилась.
Чиновники здравоохранения называют основной причиной такой ситуации распространение Дельта-варианта коронавируса и снижение показателей вакцинации. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, всего 56,2% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины.
Практически все штаты сообщают об увеличении госпитализаций больных с COVID-19. Это приводит к тому, что больницам США приходится откладывать плановые операции и отказываться от лечения больных с другими диагнозами.
Луизиана сообщила о 5 388 новых случаях заболевания COVID-19 и 844 случаях госпитализаций. Это на 600 больше, по сравнению с серединой июня.
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В Юте сообщают, что госпитализировали 295 человек с коронавирусом - это самый высокий показатель с февраля. Также за последнюю неделю там зафиксировали 622 подтвержденных случаев заболевания в день, что в три раза больше, чем было в июне.
"Это увеличение почти полностью связано с невакцинированными людьми", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в больницы стали чаще забирать молодых пациентов. Многим из них от 20 до 40 лет. Большая часть заболевших не были вакцинированы от коронавируса.
Напомним, что в США началась "пандемия непривитых" от коронавируса. Заболевать стали американцы, которые не сделали прививки.
Ранее сообщалось, что Байден прокомментировал ситуацию с коронавирусом в США. Он призвал американцев задавать вопросы о вакцинации и сделать прививки, чтоб не попасть в больницу.