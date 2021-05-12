Отмена патентов на COVID-вакцины. В Минздраве объяснили, что это даст Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что отмена патентов на COVID-вакцины позволит быстро получать технологии и производить препарат в любой стране мира, где есть фармацевтические производства. В Украине они есть.

Об этом замминистра здравоохранения рассказал в интервью "Сегодня".

"Сейчас украинские фармацевтические компании готовы провести достаточно быстро трансфер технологий, чтобы выпускать вакцину для борьбы с коронавирусной болезнью уже сегодня, в этих условиях", - отметил замглавы Минздрава.

Ляшко с оптимизмом относится к информации, которая звучит от мировых ассоциаций, об отмене патентов на вакцины.

"Фармбизнес говорит о готовности через шесть дней с момента трансферта технологии выпустить препарат, который можно колоть украинцам. Мы провели переговоры с несколькими посольствами и ожидаем определенных решений о возможности трансфера технологий в Украине", - подчеркнул замминистра.

Однако пока данные, о каких именно вакцинах ведутся переговоры, Минздрав разглашать не может.