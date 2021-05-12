Парламент Франции поддержал план Макрона по введению COVID-паспортов

Парламент Франции поддержал план президента Эммануэля Макрона ввести COVID-паспорта. Ранее депутаты выступили против этого, аргументируя такой шаг дискриминацией тех, кто еще не привит.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на агентство France-Presse.

Предполагается, что такие паспорта ускорят отмену карантинных ограничений, сейчас в стране набирает обороты вакцинация от коронавируса. Документ будет использоваться для поездок за пределы Франции для людей, которые выздоровели от COVID-19, сделали прививку от коронавируса или имеют недавний отрицательный результат теста.

Оппозиционные партии критиковали законопроект за риск дискриминации, не в последнюю очередь потому, что миллионы людей еще не привиты.

Даже некоторые лояльные к Макрону депутаты отказывались от идеи, объясняя свой скепсис нехваткой деталей о том, как будет использоваться этот сертификат.

Разногласия привели к изначальному провалу законопроекта со 108 голосах против (103 за) в Национальной Ассамблее нижней палаты.

Но утром 12 мая наконец 208 депутатов проголосовали за, 85 против. Законопроект был изменен таким образом, что переходный период, в течение которого правительство все еще может вводить ограничения, был сокращен со 2 июня до конца сентября, а не до конца октября.

Паспорт вакцинации, который приобретет цифровую или бумажную форму, позволит людям посещать спортивные мероприятия и другие крупные собрания людей, но не будет использоваться для входа в рестораны, кинотеатры или магазины. Документ может быть согласован с "зеленым сертификатом", который ЕС надеется создать в следующем месяце для облегчения путешествий во время летних каникул.

"Паспорт здоровья позволит нам вновь открыть места для встречи людей, фестивалей и собраний. Без этой медицинской карточки нам придется ждать гораздо дольше", - сказал министр по цифровым делам Седрик А.