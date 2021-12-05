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У пассажиров в "Борисполе" выявили еще 19 поддельных COVID-сертификатов

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Воскресенье 05 декабря 2021 11:15
У пассажиров в "Борисполе" выявили еще 19 поддельных COVID-сертификатов Фото: украинцы продолжают пользоваться фейковыми COVID-сертификатами (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На территории аэропорта "Борисполь" выявили еще 19 поддельных COVID-сертификатов. На нарушителей завели уголовные дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

"В период со 2 по 4 декабря на территории аэропорта 19 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки. Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Отметим, за изготовление COVID-сертификатов грозит от 17 000 гривен штрафа до 5 лет лишения свободы. За их использование предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму до 850 гривен или ограничения свободы на срок до 2-х лет. При этом минимальный штраф хотят поднять до 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине усилили контроль за проверкой подлинности COVID-сертификатов.

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