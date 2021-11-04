Переболевшим от COVID тоже нужно вакцинироваться: эксперт CDC объяснил почему

Об этом на брифинге сообщил старший советник программы по иммунизации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Украине, доктор Умид Шарапов, передает корреспондент РБК-Украина .

"Всемирная организация здравоохранения и CDC рекомендуют, что можно вакцинироваться от "ковида" даже тем, кто переболел, через 3-4 месяца. Недавние исследования показывают, что эффективность и сила иммунитета после вакцинации намного сильнее и лучше, чем после перенесенного заболевания", - сказал Шарапов.

Эксперт CDC уточнил, что даже если человек переболел, то после консультации с врачом, через 3-4 месяца - эти сроки обсуждаются с медиками или исходят от рекомендаций государственных органов - можно и нужно вакцинироваться. По его словам, очень часто второе и третье заражение коронавирусом протекает еще тяжелее.

"ВОЗ, CDC, Минздрав Украины и другие научные организации не рекомендует проводить какие-либо тесты (обследования, анализы, – ред.) перед вакцинацией. Вакцинация на самом деле должна быть очень простым и очень легким решением - просто пойти и вакцинироваться", - добавил он.