Первая доза вакцины Covishield начинает действовать только с 22 дня, - Минздрав

Вакцина от коронавируса Covishield компании AstraZeneca эффективна после первой дозы. Однако защита начинает действовать только на 22 день после первой прививки.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook .

После введения первой дозы вакцина Covishield обеспечивает защиту от коронавируса на уровне 76%. Однако она действует только определенный промежуток времени после прививки.

"Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением", - пояснил Ляшко.

Вакцина Covishield - это препарат разработанный компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, однако изготовлен на индийском заводе Serum Institute. Украина получила первую партию этой вакцины 23 февраля, а вакцинация населения началась 25 февраля.