Первая "красная" зона. С какими ограничениями теперь будет жить Херсонская область
Херсонская область в полночь официально перешла в "красную" зону. Теперь на территории региона действуют новые ограничения карантина.
Как теперь будут жить жители Херсонской области - в материале РБК-Украина.
Что под запретом
Пока область будет находиться в "красной" зоне карантина, под запретом будет работа:
- заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
- ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Также запрещается проведение массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины продолжают работать без изменений.
Кто может избежать ограничений
Ограничения не распространяются на заведения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников имеют "зеленый" сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса.
Как будут работать школы
Учебные заведения могут работать в очном формате только при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.