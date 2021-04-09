Pfizer/BioNTech попросили США разрешить применение вакцины для детей
Компании Pfizer и BioNTech обратились к американскому медицинскому регулятору с просьбой разрешить применение COVID-вакцины для подростков. Речь идет о возрастной категории 12-15 лет.
Об этом компания Pfizer сообщила на странице в Twitter.
"Сегодня мы вместе с BioNTech направили запрос в FDA, чтобы расширить экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 на подростков от 12 до 15 лет", - заявили в Pfizer.
Вакцина Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Вакцину Pfizer BioNTech от COVID-19 вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.
Отметим, вакцину Pfizer заказала Украина. Согласно контракту, Украина до конца года должна получить 10 млн доз вакцины несколькими партиями. Также партию вакцины Pfizer Украина должна получить в рамках глобального механизма COVAX.
Напомним, на получение одобрения FDA ожидает Израиль. Как только в США разрешат Pfizer/BioNTech расширить возрастную категорию, Израиль начнет вакцинацию детей.