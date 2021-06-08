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Pfizer и CoronaVac: в Украине в понедельник сделали более 48 тысяч прививок

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Вторник 08 июня 2021 08:54
Pfizer и CoronaVac: в Украине в понедельник сделали более 48 тысяч прививок Фото: в Украине сделали 48 тысяч прививок за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В течение минувших суток в Украине 48 161 человека прививали против COVID-19. Одну дозу получили 43 137 человек, полностью иммунизированы - 5 024 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

При этом больше всего прививок сделали препаратом Comirnaty (производства Pfizer) - 25 029 и китайском CoronaVac - 21 652. Кроме того, использовали вакцины CoviShield - 660 прививок и AstraZeneca - 820.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 1 284 145 человек, из них получили 1 дозу - 1 284 143 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 152 142 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 436 285 прививок.

По состоянию на 8 июня в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 602 новых случая коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Евросоюзе вакцинировали от коронавирус около четверти взрослого населения.

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