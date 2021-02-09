Pfizer на этой неделе подаст документы на регистрацию вакцины в Украине
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине зарегистрируют COVID-вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Ожидается, что компания Pfizer подаст документы на регистрацию уже на этой неделе.
Об этом шла речь на форуме "Украина 30".
По словам Ляшко, планируется, что компания Pfizer подаст документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине уже 11 февраля.
"Буквально в четверг мы ожидаем на подачу первых документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer. Она должна быть зарегистрирована, потому что в Украине мы разрешаем использование только зарегистрированных вакцин. А дальше начинается рутинный процесс иммунизации", - сказал он.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский провел разговор с главой компании Pfizer Альбертом Бурлой. Глава Pfizer пообещал как можно быстрее доставить COVID-вакцину в Украину.
Как известно, Украина должна получить COVID-вакцины от четырех производителей. Все что о них известно, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.
Добавим, компания Pfizer планирует вдвое сократить время выпуска вакцины от коронавируса, чтобы ускорить поставки странам.