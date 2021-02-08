Pfizer пообещала Зеленскому как можно скорее доставить COVID-вакцину в Украину
Глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину. Разговор состоялся сегодня, 8 февраля.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Зеленский и Бурла обсудили вопросы относительно заключения контракта на поставку в Украину вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.
"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставку вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины", - сказал глава государства.
Президент также проинформировал своего собеседника о планах по развертыванию вакцинации от коронавируса в Украине.
"Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, Соединенные Штаты решили предоставить Украине холодильник для хранения COVID-вакцины. Это позволит ускорить получение вакцины Pfizer/BioNTech.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения рассказали, от чего будет зависеть дата начала вакцинации населения Украины от коронавируса.