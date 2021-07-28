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Pfizer утверждает, что третья доза вакцины дает в 11 раз больше антител к COVID

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США , Среда 28 июля 2021 18:37
Pfizer утверждает, что третья доза вакцины дает в 11 раз больше антител к COVID Фото: третья доза вакцины Pfizer дает в 11 раз больше антител к коронавирус (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания Pfizer заявила, что третья доза ее вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса способна увеличить уровень антител против "Дельты" в пять раз, по сравнению со второй дозой. Что касается людей в возрасте от 65 до 85 лет - их уровень становится выше в 11 раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно данным компании, бустерная доза Pfizer/BioNTech у людей в возрасте от 18 до 55 лет повышает уровень антител против штамма "Дельта" в пять раз, по сравнению со второй дозой.

Что касается людей в возрасте от 18 до 55 лет, их уровень антител после третьей дозы становится в 11 раз выше.

В частности, Pfizer утверждает, что бустерная доза намного усиливает защиту против исходного варианта коронавируса и "Бета-варианта", который обнаружили на территории Южной Африки.

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